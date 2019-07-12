Главу муниципалитета в Удмуртии оштрафовали за неразмещенные декларации о доходах депутатов

Главу муниципального образования «Баграш-Бигринское» в Малопургинском районе Удмуртии оштрафовали за то, что он не разместил на официальном сайте муниципалитета сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов и членов их семей за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Этим он нарушил положения федерального закона «О противодействии коррупции».

Прокуратура в отношении главы вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети «Интернет»).

Чиновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3,5 тыс. руб., нарушения закона устранены.