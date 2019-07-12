Мэрия Краснодара проверит жалобы жителей ул. Ставропольской на предпринимателей

На встрече с жителями Центрального округа мэр Краснодара Евгений Первышов выслушал жалобы жильцов ул. Ставропольской на перепланировку нижних этажей предпринимателями. По их словам, они недовольны переустройством помещений, так как, по их мнению, оно может сказаться на техническом состоянии домов. По итогам встречи мэр дал поручение проверить законность перепланировок и изменений. «Действительно, ул. Ставропольская — одна из прогулочных и деловых улиц города. Традиционно сложилось, что первые этажи многих домов используются под коммерцию», - прокомментировал он. Как пояснил Евгений Первышов, развитие бизнеса это важно, но предприниматели должны соблюдать требования законодательства. Поэтому нужно убедиться, что ремонт помещений велся в соответствии с нормами, и работа коммерческих предприятий ничего не нарушает.

Также с жителями обсудили вопросы, связанные с инженерной и транспортной инфраструктурой, ливневой канализацией, ремонтом дорог.

Елена Рыжкова