Суд отказался выпустить экс-директора «Тролзы» из-под домашнего ареста

Бывший генеральный директор ЗАО «Тролза» Иван Котвицкий останется под домашним арестом еще два месяца. Как сообщили в Волжском районном суде Саратова, такое решение принял судья Виктор Кучко.

Адвокат господина Котвицкого Олег Моисеев настаивал на том, чтобы суд изменил меру пресечения его доверителю, мотивируя необходимость этого тем, что бывший директор «Тролзы» недавно перенес операцию и должен посещать медучреждения.

Представитель следствия пояснил, что Ивану Котвицкому ни разу не было отказано в посещении больниц, пока он находился под домашним арестом.

В итоге, суд согласился со следствием и отказал в изменении меры пресечения.

Напомним, Иван Котвицкий и начальник службы содействия бизнесу предприятия Владимир Степанищев обвиняются в даче взятки группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291) сотруднику налоговой инспекции. По версии следствия, в 2015 году после налоговой проверки они передали инспектору 2 млн руб. за внесение в акт налоговой проверки ложных сведений — сокращение размера долга по налогам с 90 млн до 40 млн руб. Обвиняемые не признают вину.

Сергей Петунин