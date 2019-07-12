На Кубани собрали более 10 млн тонн зерна

В Краснодарском крае завершается уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур.

Минсельхоз региона сообщил, что валовой сбор зерна на данный момент составляет более 10,1 млн тонн при среднекраевой урожайности 61,1 ц/га. Озимой пшеницы убрали 8,7 млн т, гороха более 218 тыс. т, озимого ячменя 106,9 тыс. т, урожай яровой пшеницы составил 3,4 тыс. т, озимого рапса - 53,8 тыс. т. При этом в ведомстве отметили, что качество урожая выше, чем в 2018 году - пшеницу собрали второго, третьего и четвертого класса.

Елена Рыжкова