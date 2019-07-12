Проектирование дороги Кунья - Губаха оценили в 270 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на разработку проектной документации строительства автомобильной дороги Кунья – Губаха в Добрянском и Губахинском районах Пермского края.

Строительство дороги пройдет в четыре этапа: реконструкция существующей автодороги Кунья – Таборы протяженностью ориентировочно 13 км, включая транспортную развязку на пересечении с автодорогой Пермь-Березники; строительство новой автомобильной дороги от п. Таборы до г. Губаха протяженностью ориентировочно 36 км включая 2 путепровода на пересечениях с железной дорогой и транспортную развязку на пересечении с автодорогой Кунгур-Соликамск; капитальный ремонт существующей автодороги Кунгур-Соликамск протяжённостью ориентировочно 6 км.; монтаж системы взимания платы за проезд по автомобильной дороге, стационарный пункт весового контроля.

Победителя определят 22 августа. Максимальная цена контракта определена в 269,7 млн руб.