Проект ландшафтного парка в Оренбурге создадут в 2019 году

Фото: Правительство Оренбургской области

Жители Оренбурга предложили обустроить на территории ландшафтного парка в районе ул. Березка велодородорожки, площадки для скейт- и сноуборда, а также детские площадки и летний кинотеатр. Об этом сообщает региональное правительство по итогам проектного семинара с участием горожан, архитекторов и экспертов по благоустройству.

«Здесь должны появиться места для занятий йогой, фотозоны. Точками притяжения парка могут стать различные водные объекты – от небольших фонтанов до полноценного пруда. Можно на территории сделать ботанический сад», – говорится в сообщении.

Также с территории уберут точки фаст-фуда, а объекты торговли будут обустроены за пределами объекта. Решается вопрос об обустройстве в конце парка площадки для барбекю. Кроме того, рассматривается вариант открытия в этом районе парковки и создании транспортной развязки.

Проект нового ландшафтного парка разработают в течение текущего года. Это связано с тем, что в настоящее время площадка пришла в запустение и нуждается в благоустройстве.

Георгий Портнов