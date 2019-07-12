Суд обязал восстановить объекты Билимбаевского завода

Первоуральский городской суд обязал ООО «Экрос» восстановить комплекс Билимбаевского завода, являющийся объектом культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, предприятие должно до 1 ноября 2021 года провести консервацию объекта. Работы по его ремонту и реставрации должны завершиться до 1 января 2024 года.

Суд приступил к рассмотрению иска в начале июня. По итогам обследования зданий выяснилось, что памятники культуры на территории завода находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. По версии ответчика, объекты культурного наследия на этой территории существовали с 1974 года, и до настоящего времени их связь с нынешними зданиями была утрачена», и предмет охраны не утвержден на законном уровне. Ранее в разговоре с корреспондентом "Ъ-Урал" юрист компании «Экрос» Евгения Кротова рассказала, что компания не признает требования прокурора и считает себя ненадлежащим ответчиком. «Это ответственность управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, и для нас удивительно, что прокуратура вне рамок своей компетенции принуждает нас к проведению работ»,— заявила она.

В 2017 году ведомство потребовало изъять у компании здания обувного и швейного цехов и гаража, к которым, по данным прокуратуры, отнесены объекты культурного наследия. Кроме этого, предприятие должно было обеспечить доступ к объектам. В итоге суд удовлетворил только последнее требование. Позднее Свердловский облсуд отменил это решение. В декабре 2017 года по факту разрушения сооружений завода возбудили уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). Причиненный памятнику ущерб оценивался в размере более 14 млн руб.

Билимбаевский завод принадлежал Строгановым. Предприятие было запущено в 1734 году для снабжения железными изделиями прикамских солеварен. Окончательно производство на нем было прекращено в 1973 году.

Мария Деменева