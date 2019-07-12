Суд не признал строительство кафе на эспланаде самовольным

Ленинский суд Перми не удовлетворил иск общественника Дениса Галицкого о признание двух строящихся кафе на эспланаде самовольными постройками. Также общественник настаивал на сносе этих объектов. Об этом господин Галицкий сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, строительство кафе является частью проекта по реконструкции городской эспланады и финансируется из трех источников: бюджетов Перми, Пермского края, а также средств Сбербанка. Ранее Денис Галицкий требовал запретить строительство фонтана на эспланаде. По мнению общественника, фонтан является объектом капитального строительства и должен был получить соответствующее разрешение и заключение экспертизы о безопасности объекта. Районный и краевой суды требования истца не поддержали.