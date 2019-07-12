Прокуратура обязала Госжилфонд вернуть арендаторам жилья порядка 50 млн рублей

Прокуратура Татарстана направила в Госжилфонд при президента Татарстана (ГЖФ) представление стребованием вернуть 3 тыс. арендаторам жилья порядка 50 млн руб. Как сообщает «Реальное время», ГЖФ незаконно включал в стоимость аренды налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18%.

Ранее схожее представление было вынесено прокурором Мамадышского района — по 112 арендным помещениям, и арбитражи двух инстанций отказали юристам ГЖФ в признании данного документа недействительным.

В Госжилфонде отмечают, что с 1 июля «утверждает ставки на аренду без учета НДС». По итогам третьего квартала организация планирует обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате излишне уплаченного НДС.

В надзорном ведомстве официально информацию не комментируют.

“Ъ-Казань”