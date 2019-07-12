В Оренбуржье около 55 млн рублей вложат в строительство дороги к содовому заводу

Строительство дороги для подъезда к содовому заводу – резиденту территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – планируется в Новотроицке. Об этом сообщает региональное правительство.

«Строительство для обеспечения подъезда к производственной площадке Новотроицкого содового завода профинансирует фонд Моногорода.РФ. Сумма выделенных средств на инвестпроект составит порядка 55 млн руб.»,– говорится в сообщении.

Соглашение о строительстве подписали Фонд развития моногородов и Оренбургская область. Предполагается, что с помощью новой дороги у завода появится доступ к федеральным и региональным трассам. За счет этого будет увеличен объем сбыта продукции.

Содовый завод сможет ежегодно производить до 100 тыс. т кальцинированной соды. На его площадке будет создано почти 500 рабочих мест, не связанных с работой градообразующего предприятия. Завод будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

Георгий Портнов