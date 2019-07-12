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В Ростове суд назначил компенсацию морального вреда сопредседателю «Другой России»

Пролетарский районный суд Ростова обязал Минфин выплатить сопредседателю «Другой России» Александру Аверину 70 тыс. руб. компенсации морального вреда за уголовное преследование по статье о хранении оружия, сообщает «Кавказский узел».

Напомним, господина Аверина задержали задержали на границе Ростовской области и Донецкой народной республики на пограничном пункте Авило-Успенское в апреле прошлого года. Полицейские нашли в его сумке заряженный пистолет Макарова. Следствие длилось до конца лета прошлого года, дело было передано в суд в начале сентября. Суд признал его виновным в контрабанде оружия и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом по обвинению в хранении оружия подсудимого оправдали.

Защита господина Аверина заявляла, что уголовное дело сфабриковано и пистолет сопредседателю «Другой России» подбросили полицейские. Адвокат подсудимого Владимир Осенний сказал, что господин Аверин находился в ДНР «по личным делам». В партии сообщали, что считают уголовное дело сфабрикованным и оценили его как «политическую провокацию».

В марте Ростовский областной суд оставил в силе в силе приговор суда первой инстанции. Доводы апелляционных жалоб и апелляционного представления оставлены без удовлетворения.

Дарья Голякова


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