Краевой минздрав объединил несколько пермских больниц

Минздрав Пермского края завершил вчера реорганизацию трех детских медучреждений. По данным СПАРК-Интерфакс, к ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница» (Пермь, ул. Баумана, 22) были присоединены ГБУЗ «Санаторий «Орленок» (Усть-Качка) и ГБУЗ «Санаторий «Светлана» (ул. Тануоров, 10). Главврачом объединенной больницы назначен Дмитрий Антонов, бывший руководитель городской детской больницы № 15.

«Официальное объединение произошло 10 июля, документы о реорганизации были получены вчера администрацией КДКБ.

Краевой Минздрав уделяет особое внимание доступности и качеству оказания медпомощи, поэтому было принято решение об объединении этих учреждений и создании единой мощной диагностической и лечебной базы для детского населения Прикамья. Кроме того реорганизация будет способствовать развитию второго этапа реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений. В соотвествии с ныне действующим форматом документации эти учреждения должны находиться в составе многопрофильных больниц. Согласно приказу Министерства здравоохранения Пермского края трудовые соглашения с главврачами расторгнуты, на должность новой объединенной больницы назначен доктор медицинских наук Дмитрий Антонов» - пояснили в минздраве.

Также на прошлой неделе минздрав реорганизовал медучреждения Чусового. К Чусовской больнице имени Любимова была присоединена Чусовская районная поликлиника. Главврачом новой структуры стал Олег Долматов, руководитель Чусовской больницы.