В Краснодаре цены на вторичное жилье за год выросли на 10 процентов

За год цены на вторичное жилье в Краснодаре выросли на 10,5%. К такому выводу пришли специалисты портала Domofond.ru, сравнившие среднюю цену на «вторичку» во втором квартале 2018 и 2019 годов. В текущем году она составила 59,4 тыс. руб. за кв. м. По сравнению с первым кварталом 2019 года рост был не так ощутим — 1,3%.

Как отмечают аналитики, резкого роста не замечено, но вторичное жилье стабильно дорожает, причем по всех частях города. Особенно ощутимо это для Центрального округа города, где за последние три месяца цена увеличилась на 2,4%. Сейчас квадратный метр там в среднем стоит 63,3 тыс. руб. Меньше всего подорожала «вторичка» в Западном округе - на 1,2%, однако именно здесь недвижимость считается самой дорогой в Краснодаре - 73,3 тыс. руб. за кв. м.

Михаил Лукашов