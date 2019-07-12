«Танеко» планирует увеличить мощность производства до 1,5 млн тонн в год

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Танеко», входящий в группу компаний «Татнефть», в следующем году планирует увеличить на треть мощность производства бензина — до 1,5 млн тонн в год, пишет «Интерфакс». Сейчас заявленная мощность составляет 1,1 млн тонн в год.

В феврале на НПЗ планируется запуск установки каталитического крекинга, благодаря которому производство увеличит объемы выпускаемой продукции. В компании отмечают, что производство бензина позволяет полностью покрывать потребности сети АЗС «Татнефть».

Напомним, «Танеко» был введен в эксплуатацию в 2011 года. В 2019 году после запуска новой установки ЭЛОУ-АВТ-6 проектная мощность по первичной переработки нефти увеличилась до 14 млн тонн в год. К 2030 году «Татнефть» планирует увеличить этот показатель до 15,3 млн тонн в год.

“Ъ-Казань”