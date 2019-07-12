КФУ вошел десятку вузов России с наибольшими зарплатами выпускников

Казанский федеральный университет занял десятое место в рейтинге вузов России по уровню зарплат выпускников 2013-2018 годов, занятых в сфере экономики и финансов. Зарплата, на которую может претендовать молодой специалист с дипломом КФУ, составляет 70 тыс. руб., утверждает составивший рейтинг ресурс SuperJob.

При этом отмечается, что 71% выпускников экономического института казанского университета остаются работать в городе обучения.

Первое место рейтинга разделили Высшая школа экономики и Московский институт международных отношений (МГИМО) — специалисты их финансово-экономических подразделений получают после выпуска в среднем 110 тыс. руб. Отмечается, что зарплата выпускников МГИМО за год выросла на 10 тыс. руб. — это самая заметная динамика. На втором месте расположился Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова — 100 тыс. руб., на третьем — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (98 тыс. руб.).

Из нестоличных вузов выше всех расположился Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (восьмое место), выпускники которого в среднем получают в финансово-экономической сфере зарплату размером 75 тыс. руб.

Всего в рейтинге представлено 45 государственных университетов. Superjob составил рейтинг на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников В прошлом году КФУ разделил восьмое место с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом — тогда уровень зарплаты был на том же уровне (70 тыс. руб.).

“Ъ-Казань”