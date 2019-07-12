Приставы приостановили работу ресторана «Причал № 5»

Судебные приставы приостановили деятельность плавучего ресторана «Причал № 5». Как сообщает пресс-служба УФССП, Пермский транспортный прокурор обратился в Свердловский районный суд с иском о запрете ООО «СЭФИС» осуществлять эксплуатацию ресторана «Причал № 5» до постановки плавучего объекта на учет администрацией соответствующего бассейна внутренних водных путей, прохождения технического освидетельствования по классификации судна и получения регистровых документов, подтверждающих его готовность к эксплуатации. Одновременно с этим в целях принятия обеспечительных мер истец подал заявление о приостановлении деятельности плавучего ресторана, которое суд удовлетворил.

Во исполнение требований исполнительного документа судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю выехали по месту нахождения объекта и опечатали заведение. Руководство ООО «СЭФИС» предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и неисполнение решения суда. Сотрудники ФССП будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.