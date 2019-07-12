Нацмузей: на генеральную уборку территории главного корпуса оружейного завода в Ижевске требуется 500 тыс. рублей

Генеральную уборку хотят провести на территории главного корпуса оружейного завода в Ижевске. Сотрудники национального музея республики считают, что это необходимо сделать, чтобы не допустить повторения прошлогоднего происшествия, когда в результате возгорания на башне обрушился шпиль, сообщает ТРК «Моя Удмуртия».

Национальный музей принял на баланс этот памятник федерального значения два месяца назад, однако привести в порядок обширную территорию силами небольшого коллектива музея невозможно, отмечают сотрудники. Решено привлечь для этого добровольцев, но сейчас обеспечить их всем необходимым для генеральной уборки не могут. Музей надеется под это получить грант, рассказала заместитель директора учреждения Елена Огонян. По самым скромным подсчетам авторов проекта, нужно 500 тыс. руб. Минимальную санитарную уборку планируют провести и внутри бывшего оружейного корпуса, также нужно закрыть оконные и дверные проемы от осадков.

Напомним, решение о передаче в пользование национальному музею Удмуртии главного корпуса оружейного завода было принято в апреле 2019 года. Здание находится в федеральной собственности и нуждается в реставрации. В сентябре будет представлена концепция дальнейшего использования этот территории.