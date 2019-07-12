Возбуждено уголовное дело после схода с рельс 16 грузовых вагонов под Нижним Тагилом

Уральское следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) после схода с рельс 16 вагонов на участке перегона станций Смычка—Заводская (недалеко от Нижнего Тагила) Свердловской железной дороги, сообщили в СКР.

Следователи считают, что 31 мая в 15:30 при движении грузового поезда в составе четырех локомотивных секций и 45 вагонов, заполненных окатышами, 16 вагонов сошли с рельс, повредив 205 м железнодорожного пути.

«В результате ЕВРАЗ Нижнетагильскому металлургическому комбинату причинен ущерб на сумму более 16 млн руб.»,— рассказали в СКР. По данным ведомства, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также проводятся допросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги.

Яна Рустамова