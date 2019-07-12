Суд признал недействительным договор на транспортировку мусора в Челябинске на 500 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал недействительным результаты электронного аукциона на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов в региональном центре и заключенного по его результатам договора. Стоимость контракта заключенного между ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) и ООО «Эковывоз» в 2018 году превысила 500 млн руб. Суд применил последствия недействительности сделки в виде прекращения действия договора на будущее время, сообщает пресс-служба управления федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области.

По данным ведомства, региональный оператор по обращению с ТКО – ЦКС при проведении аукциона не исполнил требования законодательства в части разделения территории Челябинска не менее чем на три отдельных лота, что привело к сокращению количества участников до одного и признанию торгов несостоявшимся. Кроме того, договор не содержал существенных условий: маршрутов движения мусоровозов в соответствии со схемой обращения с отходами, предельно допустимого значения уплотнения ТКО, объема ТКО, количества и объема контейнеров. Все это, по мнению Челябинского УФАС, привело к ограничении конкуренции. Для того чтобы исключить продление срока действия договора между ЦКС и «Эковывозом» на три года, что допускает законодательство, антимонопольщики обратились в суд. По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, решение суда является прецедентным не только для Южного Урала, но и для других регионов РФ, поскольку судебный акт устраняет пробелы по вопросам формирования лотов при проведении таких торгов, содержания документации и определении условий исполнения договоров.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано. ООО «Центр коммунального сервиса», принимая во внимание требования действующего законодательства и позицию антимонопольного органа, при проведении в июне этого года аукционов на оказание услуг по транспортированию ТКО на новый период разделило территорию города на три лота.