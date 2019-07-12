В Самаре перенесены сроки строительства инклюзивного парка возле «Самара Арены»

Возле стадиона «Самара Арена» началось строительство инклюзивного детского игрового парка, который должен быть введен в эксплуатацию до 1 июня текущего года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

Весной текущего года губернатор Дмитрий Азаров в ходе своего послания жителям региона сообщил, что инклюзивный парк возле «Самара Арены» должен открыться 1 июня 2019 года. Сейчас обозначены новые сроки введения социального объекта в эксплуатацию. Инклюзивный парк должны достроить в сентябре 2019 года.

Социальный проект реализуется в рамках соглашения между областным правительством и фондом помощи детям «Обнаженные сердца». Строительство объекта ведется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография»). Часть обязательств по инклюзивному парку выполняет фонд.

Инклюзивный парк расположится на аллее «Последняя миля» возле «Самара Арены». Его главная задача – дать возможность играть и заниматься спортом вместе всем детям, независимо от физического состояния и ограничений по здоровью.

Евгений Чернов