Водители пассажирского транспорта забыли о закрытии Яблоновского моста в Краснодаре

С сегодняшнего дня, 12 июля, Яблоновский мост закрыт для грузового и пассажирского транспорта, одна далеко не все перевозчики соблюдают новые правила, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Власти установили переходный период в один день, когда запрещающие знаки установлены, а специальные ворота, ограничивающие высоту транспорта, смонтированы без верхней перекладины.

«Когда верхние перекладины будут установлены, автобусы, заехавшие на мост, заблокируют движение, развернуться будет практически невозможно. Сегодня мы ввели на мосту тестовый режим. И он показал, что действительно не все перевозчики организовали своих водителей. Часть по привычке поехала на мост. Сейчас вместе с сотрудниками ГИБДД Республики Адыгеи и Краснодара, Минтранса Адыгеи мы общаемся с каждым водителем, с каждым перевозчиком», - рассказал директор департамента транспорта администрации Краснодара Владимир Архипов. По его словам, уже вечером, когда поток транспорта уменьшится перекладины на габаритные рамы будут установлены.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, мэр города связал закрытие моста для грузового и пассажирского транспорта с его плохим техническим состоянием. Знаки, запрещающие проезд грузовиков, на подъездах к мосту установлены уже давно, но их требование фактически не соблюдалось. Под габаритными рамами, состоящими из двух вертикальных стоек и горизонтальной перекладины, сможет проехать только легковой транспорт. На планках также установят знаки «Ограничение массы» до четырех тонн.

Андрей Ульченко