Прокуратура выявила нарушения безопасности на строящихся к саммитам ШОС и БРИКС объектах

В прокуратуре области создана рабочая группа по обеспечению исполнения законодательства при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. При первой проверке на стройплощадках объектов проведения международных мероприятий выявлены нарушения законодательства об антитеррористической безопасности, также у представителей прокуратуры возникли вопросы к физической укрепленности зданий. Решается вопрос о применении к застройщикам мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Рабочую группу по контролю соблюдения законов при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС возглавил прокурор Челябинской области Виталий Лопин. В нее вошли представители правоохранительных органов и регионального минстроя.