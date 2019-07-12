Сибирский банк Сбербанка выдал около 2,5 млрд рублей по программе льготного кредитования МСП

• На территории присутствия Сибирского банка реализовано сделок по программе льготного кредитования на общую сумму 2,47 млрд руб., из них в Красноярском крае — на 593 млн руб.

• По программе поддержки производителей сельхозтоваров сумма заключенных сделок составляет 8,4 млрд руб., из них в Красноярском крае — 810 млн руб.

• На встрече был представлен цифровой сервис для экспортеров, который позволит сократить время возмещения НДС в 13 раз.

12 июля 2019 года в Красноярске Сбербанк провел пресс-конференцию по программам льготного кредитования малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского края.

В ходе встречи было отмечено, что росту деловой активности в регионе способствуют программы льготного кредитования. В рамках совместной программы с Минэкономразвития России заемщикам предоставляются кредитные средства по льготной процентной ставке, равной 8,5%. На территории присутствия Сибирского банка реализовано сделок на общую сумму 2,47 млрд руб., из них в Красноярском крае — на 593 млн руб.

Активно развивается и программа поддержки производителей сельхозтоваров по льготной процентной ставке от 1 до 5% годовых. На территории присутствия Сибирского банка сумма заключенных сделок составляет 8,4 млрд руб., из них в Красноярском крае — 810 млн руб.

Андрей Шаров, вице-президент, руководитель дирекции GR Сбербанка:

«У нас действует нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса; задачи, которые в нем поставлены, более чем амбициозные. Однако Сибирский банк уже сейчас демонстрирует значительные показатели — уже выдано более 9 млрд руб. для развития предпринимательства».

В ходе пресс-конференции был представлен цифровой сервис для экспортеров, который позволит сократить время возмещения НДС в 13 раз. Банк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн для отправки его в налоговую инспекцию. Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде.

«Для предпринимателей быстрое возмещение НДС — серьезный вопрос. Задержка возмещения может повлиять на бизнес компании, и она будет вынуждена привлекать дополнительные средства. Теперь при использовании банковской гарантии сроки возврата суммы НДС можно сократить с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов, что значительно ускоряет и упрощает процесс для наших клиентов»,— отмечает Андрей Шаров.

Дмитрий Солнцев, заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Красноярским отделением ПАО «Сбербанк»:

«По итогам полугодия активное развитие получили лизинг и факторинг в малом бизнесе — прирост объемов финансирования к первому полугодию 2018 года составил 160% и 280% соответственно. Сбербанк активно включился в Программу МЭР 8,5%, она набирает обороты: если по итогам полугодия было реализовано сделок на 593 млн руб., то в работе на 3 квартал по сегменту "Средний бизнес" находятся сделки на сумму 950 млн руб. Все это говорит о том, что в Красноярске хорошими темпами идет развитие бизнеса: мы это отмечаем и в росте количества предпринимателей, которые становятся нашими новыми клиентами, и в росте объемов их кредитования».

Егор Васильев, министр экономического развития Красноярского края:

«В Красноярском крае более 112 тыс. предприятий, и хотя это не самый крупный сектор экономики — всего 16% ВРП, для нас важно другое — малый и средний бизнес дает 342 тыс. рабочих мест. Это почти треть всех трудоустроенных в крае. При опросах предприниматели среди дефицитов условий роста называют доступность финансовых ресурсов и скорость прохождения административных процедур. Поэтому губернатором Красноярского края подписана дорожная карта по улучшению условий, в которой учтены все эти вопросы. Мы очень рады, что Сбербанк всегда находится на острие самых новых и прогрессивных технологий, своими решениями осуществляет вклад в движение по этой карте и в развитие бизнеса в целом».

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