Кировский «Нанолек» запустит производство первой российской вакцины от полиомиелита

Кировская биофармацевтическая компания «Нанолек» и Федеральный научный центр исследований и разработок иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подписали соглашение о создании совместного предприятия «Инвак». Там будут производить первую отечественную вакцину против полиомиелита на штаммах Сэбина для иммунизации взрослого населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Инвестиции оцениваются более чем в 3 млрд руб. Производство лекарственной формы планируют начать с 2020 года, а субстанции – с 2023 года. Поставлять вакцину будут как в регионы России, так а за границу. К 2025 году экспортный потенциал превысит 20 млн доз.

Научный центр имени Чумакова обеспечит производство субстанции для вакцины, а «Нанолек» предоставит технологические платформы. «Проект предусматривает строительство дополнительных производственных мощностей в рамках биотехнологического кластера Кировской области, а также будет способствовать реализации проекта по развитию территорий “Биополис”»,– говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Анастасия Еремина