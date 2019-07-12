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Фото: Централ Партнершип

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 13–14 июля

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4 июля в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых новый фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают», блокбастер Люка Бессона «Анна», комедийный боевик «Али, рули!» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Мертвые не умирают
Анна
Али, рули!
Человек-паук: Вдали от дома
Паразиты
Клуб анонимных киллеров
Курск
Проклятие Аннабель 3
Та еще парочка
История игрушек 4
Мертвые не умирают (The Dead Don't Die, 2019)

Мертвые не умирают

Режиссер: Джим Джармуш
В ролях: Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Игги Поп
Жанр: хоррор, комедия / США, Швеция / 104 мин.
В прокате: с 11 июля

Кинокритик Василий Степанов: «Джармуш предпочел высокой поэзии суровую прозу жизни с переходом в социальную критику и чистейшую сатиру. В его новом фильме достается и презренным сторонникам нынешней вашингтонской администрации, и ненавистным медиа (выпуски новостей — отдельная хохма), и тем, кто их смотрит по телевизору, и молодежи, которая жадно присосалась к вай-фаю, и потребительской культуре. Вне критики для Джармуша остается, пожалуй, только буквально неземная андрогинная Тильда Суинтон, неслучайно в одном из последних интервью Джармуш назвал ее своей королевой».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Смерть без работы» и «Оживание хуже смерти»

Анна (Anna, 2019)

Анна

Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Саша Лусс, Люк Эванс, Киллиан Мерфи, Хелен Миррен, Александр Петров
Жанр: боевик, триллер / Франция, США / 119 мин.
Слоган: «Никогда не делай оружие мишенью»
В прокате: с 11 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «Очередной блокбастер Люка Бессона, идеолога "европейского Голливуда", на этот раз — про новую взрывную блондинку в исполнении российской модели Саши Лусс (чтобы снять ее в главной роли, Бессон даже отправил Лусс подучиться мастерству в киношколе). Поскольку часть действия происходит в России, на втором плане засветились некоторые российские актеры (разумеется, не обошлось без Александра Петрова). Героиня — профессиональная убийца, которая без конца переодевается и эффектно уничтожает добрую сотню мужчин».
Али, рули! (Stuber, 2019)

Али, рули!

Режиссер: Майкл Даус
В ролях: Кумэйл Нанджиани, Дейв Батиста
Жанр: комедия, криминальный / США / 93 мин.
Слоган: «Поездка на пять звезд»
В прокате: с 11 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «К субтильному и боязливому водителю Uber подсаживается дуболом-полицейский, и диспропорциональная парочка отправляется в поездку по Лос-Анджелесу с перестрелками, переворачивающимися машинами и в меру тупыми шутками. Типичный летний комедийный боевик, словно бы спрашивающий: "Что вы вообще делаете в кинотеатре?", сюжет которого напоминает и "Такси", и "Соучастника", а дуэт Кумэйла Нанджиани и Дейва Батисты отсылает к "Близнецам" с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером — но сравнения с ними, конечно, не выдерживает».
Человек-паук: Вдали от дома (Spider-Man: Far from Home, 2019)

Человек-паук: Вдали от дома

Режиссер: Джон Уоттс
В ролях: Том Холланд, Джейк Джилленхол, Зендея, Джон Фавро
Жанр: фантастика, боевик, приключения / США / 129 мин.
В прокате: с 4 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «Действие второго фильма о Человеке-пауке в исполнении Тома Холланда (и 23-го фильма киновселенной Marvel) разворачивается после четвертых “Мстителей”: Питер Паркер скучает по своему наставнику Тони Старку, расправляется со злоумышленниками почти на автомате и мечтает о поездке на каникулы в Европу со своими друзьями. Вместо отдыха супергерою-арахноиду предстоит сразиться с гигантскими элементалями, прибывшими из параллельной вселенной, чтобы разрушить нашу».
Паразиты (Gisaengchung, 2019)

Паразиты

Режиссер: Пон Чун Хо
В ролях: Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн, Чо Ё Джон
Жанр: драма, комедия, триллер / Южная Корея / 131 мин.
Слоган: «Найди злоумышленника»
В прокате: с 4 июля

Кинокритик Василий Степанов: «Главный арт-фильм года, получивший “Золотую пальмовую ветвь” в Канне. Виртуозно тасуя жанры, Пон Чун Хо с раздражающей прямотой формулирует самые невыносимые вопросы о жизни человека в постиндустриальном мире».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Оптимизация всей семьи»

Интервью с режиссером Пон Чун Хо — в материале «Огонька»

Клуб анонимных киллеров (Killers Anonymous, 2019)

Клуб анонимных киллеров

Режиссер: Мартин Оуэн
В ролях: Гэри Олдман, Джессика Альба, Томми Фленаган
Жанр: боевик, комедия, триллер / Великобритания, США / 95 мин.
Слоган: «Собрания начинаются»
В прокате: с 4 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «История о группе анонимных убийц, которые периодически встречаются для того, чтобы поддержать друг друга. Режиссер Мартин Оуэн меняет жанры как перчатки, пытаясь снимать то комедию, то психологический триллер, то политический боевик, но в итоге останавливается на диком слэшере: все киллеры перессорились и стали убивать друг друга подручными средствами. Что во всем этом делают Гэри Олдман и Джессика Альба — загадка».
Курск (Kursk, 2018)

Курск

Режиссер: Томас Винтерберг
В ролях: Маттиас Шонартс, Леа Сейду, Колин Ферт, Макс фон Сюдов
Жанр: драма, триллер / Бельгия, Люксембург / 117 мин.
Слоган: «История, потрясшая мир. Правда, объединившая мир»
В прокате: с 27 июня

Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм Томаса Винтерберга о гибели российской подводной лодки в 2000 году. Авторы “Курска” — и это особенно очевидно на фоне успеха сериала HBO “Чернобыль” — сели между всех стульев сразу: ни зрелищного фильма-катастрофы, ни серьезного исторического расследования, ни даже качественного пропагандистского фильма, изобличающего российскую власть, не получилось».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Он утомил» и «Дно военно-морское»

Проклятие Аннабель 3 (Annabelle Comes Home, 2019)

Проклятие Аннабель 3

Режиссер: Гари Доберман
В ролях: Маккенна Грейс, Мэдисон Айсмен, Кэти Сариф, Вера Фармига, Майкл Чимино
Жанр: хоррор, триллер / США / 106 мин.
Слоган: «Кукла или кукловод?»
В прокате: с 27 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Продолжение похождений жуткой фарфоровой куклы Аннабель, в которой прячется демон, забирающий человеческие души. Фильм входит во “Вселенную Заклятия”, одну из самых успешных хоррор-франшиз в истории кино, и является сиквелом первой части “Проклятия Аннабель”. В этой части демонологии Эд и Лоррейн Уоррен, на чьих книгах, описывающих якобы реальные события, основаны сюжеты франшизы, запирают жуткую куклу в подвал с другими нехорошими предметами (что, как выяснится почти сразу же, оказывается довольно-таки безответственной идеей). “Проклятие Аннабель 3” — дебют сценариста большинства фильмов франшизы Гари Добермана, написавшего также сценарий к фильму “Оно” Андреса Мускетти».
Та еще парочка (Long Shot, 2019)

Та еще парочка

Режиссер: Джонатан Левайн
В ролях: Сет Роген, Шарлиз Терон
Жанр: мелодрама, комедия / США / 125 мин.
Слоган: «Невозможное возможно»
В прокате: с 27 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Политический ромком Джонатана Левайна (“Жизнь прекрасна”) с Сетом Рогеном и Шарлиз Терон, играющими беспечного журналиста и кандидата в президенты США, между которыми вспыхивает беззаконное чувство. В фильме много — возможно, даже слишком много — специфических намеков на современную политическую ситуацию в Америке и отсылок к предвыборным кампаниям Трампа и Клинтон. Но азарт, с которым Шарлиз Терон отыгрывает комедийную роль, пускаясь во все тяжкие с раздолбаем из Бруклина, невероятно заразителен».
История игрушек 4 (Toy Story 4, 2019)

История игрушек 4

Режиссер: Джош Кули
Жанр: анимационный, комедия, приключения / США / 100 мин.
В прокате: с 20 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Авторы новой “Истории игрушек” прекрасно отдавали себе отчет, что смотреть ее будут не только ребятишки, но и (возможно, в первую очередь) те, кто в прямом смысле вырос на первых трех мультфильмах. Поэтому четвертая часть вышла самой взрослой из всех. Пока дети будут с удовольствием следить за приключениями, погонями и прыжками через пропасти магазинных проходов, зрителям 18+ предстоит задуматься о таких вопросах, как конфликт между чувством и долгом, природа любви, забота и привязанность (которая у некоторых персонажей принимает почти болезненные формы), осознание своего места в мире. Фильм динамичный и смешной, в нем много действия, отличных шуток, отсылок к поп-культуре, но за всеми ними нет-нет да и мелькнет фирменная пиксаровская печаль».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Впали во взрослость»

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