Прокатная десятка

4 июля в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых новый фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают», блокбастер Люка Бессона «Анна», комедийный боевик «Али, рули!» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Василий Степанов: «Джармуш предпочел высокой поэзии суровую прозу жизни с переходом в социальную критику и чистейшую сатиру. В его новом фильме достается и презренным сторонникам нынешней вашингтонской администрации, и ненавистным медиа (выпуски новостей — отдельная хохма), и тем, кто их смотрит по телевизору, и молодежи, которая жадно присосалась к вай-фаю, и потребительской культуре. Вне критики для Джармуша остается, пожалуй, только буквально неземная андрогинная Тильда Суинтон, неслучайно в одном из последних интервью Джармуш назвал ее своей королевой».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Смерть без работы» и «Оживание хуже смерти»
Кинокритик Василий Степанов: «Главный арт-фильм года, получивший “Золотую пальмовую ветвь” в Канне. Виртуозно тасуя жанры, Пон Чун Хо с раздражающей прямотой формулирует самые невыносимые вопросы о жизни человека в постиндустриальном мире».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Оптимизация всей семьи»
Интервью с режиссером Пон Чун Хо — в материале «Огонька»
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм Томаса Винтерберга о гибели российской подводной лодки в 2000 году. Авторы “Курска” — и это особенно очевидно на фоне успеха сериала HBO “Чернобыль” — сели между всех стульев сразу: ни зрелищного фильма-катастрофы, ни серьезного исторического расследования, ни даже качественного пропагандистского фильма, изобличающего российскую власть, не получилось».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Он утомил» и «Дно военно-морское»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Авторы новой “Истории игрушек” прекрасно отдавали себе отчет, что смотреть ее будут не только ребятишки, но и (возможно, в первую очередь) те, кто в прямом смысле вырос на первых трех мультфильмах. Поэтому четвертая часть вышла самой взрослой из всех. Пока дети будут с удовольствием следить за приключениями, погонями и прыжками через пропасти магазинных проходов, зрителям 18+ предстоит задуматься о таких вопросах, как конфликт между чувством и долгом, природа любви, забота и привязанность (которая у некоторых персонажей принимает почти болезненные формы), осознание своего места в мире. Фильм динамичный и смешной, в нем много действия, отличных шуток, отсылок к поп-культуре, но за всеми ними нет-нет да и мелькнет фирменная пиксаровская печаль».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Впали во взрослость»