Глава Нижнего Тагила раскритиковал сбор помощи для пострадавших в Иркутской области

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) раскритиковал решение администрации села Покровское о сборе вещей и продуктов для пострадавших во время наводнения в Иркутской области. О проведении сбора господину Пинаеву сообщил глава Покровской территориальной администрации Юрий Макушин, пишет нижнетагильское издание «Между строк».

По словам господина Пинаева, изначально речь шла только о том, чтобы чиновники лично помогли пострадавшим от наводнения. «Если кто-то лично хочет перечислить хоть 100 руб. в пользу пострадавших районов Иркутской области, он это может сделать по заявлению, с учетом вычета с заработной платы. Я такое заявление уже написал и обозначил сумму. Я не знаю, кто дал поручение провизию собирать. Разберитесь, кто там что собирает, и куда потом будет это все отправлять»,— пояснил он.

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишилось около 33 тыс. человек. Госпитализировано 486 человек, 25 человек погибло. В «Почте России» сообщили, что жители Свердловской области отправили около 200 посылок с гуманитарной помощью для пострадавших.

Мария Деменева