Актера Тимура Ефременкова оштрафовали за дебош в аэропорту Краснодара

Советский районный суд Краснодара признал актера Тимура Ефременкова виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 500 руб., сообщает ТАСС. «Рассмотрено дело, признан виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 руб.», - сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня же пресс-служба международного аэропорта Краснодара сообщала, что Тимур Ефременков нецензурно бранился во время досмотра в здании аэропорта и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности. «Был вызван отряд линейной полиции, который в 02:05 мск забрал пассажира в отделение», - сообщили в организации.

Тимур Ефременков снялся в семи десятках фильмов и сериалов, в том числе в лентах «Молодежка», «Важняк», «Глухарь» и других.

Андрей Ульченко