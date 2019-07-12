Жительницу аварийного дома в Татарстане обвинили в нарушении законодательства о митингах

Казанская полиция составила в отношении пенсионерки из Зеленодольска Зайтуны Коротковой административный протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. В документе сказано, что 1 мая 2019 года женщина находилась в Казани у памятника Муллануру Вахитову и «нарушила установленный порядок организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В чем именно заключается нарушение, полицейские не указали.

Госпожа Короткова является жительницей исторического района Полукамушки. Власти Зеленодольска признали ее дом аварийным, хотя позднее судебная экспертиза доказала обратное. Тем не менее суд постановил выселить женщину из своей квартиры. Зайтуна Короткова активно критиковала власти за реализацию татарстанской программы по расселению аварийного жилья. По ней собственники жилья получали, как правило, мизерный выкуп в размере всего 11 тыс. руб. за кв. м.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”