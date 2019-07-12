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Фото: Андрей Абрамов

Губернатор перешел к ручному управлению

Улажен ли конфликт между жителями на Мануфактурной и застройщиком гостиницы.

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Губернатор Глеб Никитин и мэр Владимир Панов 11 июля встретились с жителями улицы Мануфактурной и обсудил вопросы, связанные со строительством гостиницы. Часть претензий уже урегулирована: проезд транспорта к домам обеспечен, а застройщик обязался отремонтировать дорогу и передать её на баланс города в случае строительства гостиницы.

Конфликт между местными жителями и застройщиком возник после того как участок на пересечении Совнаркомовской и Мануфактурной получило в аренду ООО «НВСКНН», которое заявило о планах построить гостиницу. В апреле 2017 года местные жители не пустили на арендованный участок технику застройщика и написали обращение к губернатору с просьбой отменить решение о строительстве гостиницы.

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