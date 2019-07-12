В июне из Ростова в Анталью слетали 35 тыс. человек

Турецкий курорт Анталья стал самыми популярным зарубежным авианаправлением у жителей Ростова в этом сезоне, сообщает пресс-служба аэропорта Платов. В июне в этот город улетели 35,6 тыс. ростовчан. Более 60% пассажиров летают в Анталью вместе с детьми. С начала года пассажиропоток по этому направлению составил 89,7 тыс. человек. Еженедельно из Ростова в Анталью выполняют по 22 рейса.

Помимо поездок на турецкие курорты, спросом у жителей Ростова пользуются рейсы в Ереван, Прагу, Салоники, Минск. Российские курорты Симферополь и Сочи тоже не уступают турецким по популярности. Всего за июнь по курортным направлениям из Платова слетали около 81 тыс. человек.

Дарья Голякова