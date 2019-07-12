Основатель омского НПО «Мостовик» Олег Шишов подал заявление о банкротстве

Бывший владелец и гендиректор крупнейшей в Сибири строительной компании «Мостовик» Олег Шишов подал в арбитражный суд Омской области заявление с просьбой признать его банкротом. Как говорится на сайте суда, сумма его долгов превышает 477 млн руб. Одновременно заявлением о признании несостоятельным господина Шишова направила Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по Советскому административному округу Омска, говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс».

64-летний Олег Шишов – российский строитель, бизнесмен, бывший депутат омского заксобрания, основатель омского НПО «Мостовик». Его компания строила объекты к дальневосточному саммиту АТЭС -2012 и к сочинской Олимпиаде-2014. Весной 2014 года «Мостовик» инициировал собственное банкротство, в ноябре Олег Шишов был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах при строительстве приморского океанариума и уклонении от уплаты НДС на сумму более 478 млн руб.. В 2016 году он был приговорен к четырем годам заключения. Отсидев в колонии более половины срока, в марте 2017 года он был освобожден от наказания условно-досрочно.

До июля 2018 года он был консультантом на Омском заводе металлоконструкций (ранее ЗМК НПО "Мостовик").

Елена Морозова