В Абинском районе будут судить бывшего главного врача психиатрической больницы

Прокурор района направил в Абинский районный суд уголовное дело в отношении бывшего главного врача психиатрической больницы. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ). наказание по этой статье предусматривает штраф на сумму до 80 тыс. руб., либо лишение занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок 4 лет.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в 2016 и 2017 годах обвиняемый, занимая должность главного врача СПБ № 2, выписывал семерым сотрудникам, некоторые из которых являлись его родственниками, премии и другие стимулирующие выплаты. Всего таких выплат было произведено на сумму, превышающую 1,6 млн руб. тем самым, по мнению правоохранительных органов, бывший главный врач причинил ущерб министерству здравоохранения Краснодарского края.