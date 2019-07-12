В Абинском районе будут судить бывшего главного врача психиатрической больницы

Прокурор района направил в Абинский районный суд уголовное дело в отношении бывшего главного врача психиатрической больницы. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ). наказание по этой статье предусматривает штраф на сумму до 80 тыс. руб., либо лишение занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок 4 лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в 2016 и 2017 годах обвиняемый, занимая должность главного врача СПБ № 2, выписывал семерым сотрудникам, некоторые из которых являлись его родственниками, премии и другие стимулирующие выплаты. Всего таких выплат было произведено на сумму, превышающую 1,6 млн руб. тем самым, по мнению правоохранительных органов, бывший главный врач причинил ущерб министерству здравоохранения Краснодарского края.

Елена Рыжкова