Минтранс намерен объявить новый конкурс перевозчиков на маршруты до аэропорта «Гагарин»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области планирует на следующей неделе объявить конкурс, который определит перевозчиков на автобусные маршруты от Саратова до аэропорта «Гагарин». Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы ведомства Иван Козаченко.

Господин Козаченко пояснил, что сейчас готовятся изменения в конкурсную документацию. Напомним, министерство транспорта и дорожного хозяйства области отменило два конкурса перевозчиков. Первый должен был определить компании, которые будут возить пассажиров по 60 межмуниципальным маршрутам. Второй — между Саратовом и Энгельсом — до поселка Прибрежный, энгельсского железнодорожного вокзала и дач Урицкого. В том числе, там были направления из Энгельса, Саратова, Маркса, Балаково и Вольска в новый аэропорт «Гагарин». Оба конкурса отменили после жалоб перевозчиков, увидевших нарушения в конкурсной документации, в саратовское УФАС.

«В ближайшие дни мы постараемся внести необходимые изменения в конкурсную документацию и запустим проведение процедуры торгов. У нас есть 30 дней для приема заявок. Это федеральный закон, ускорить мы ничего не можем. Все замечания, которые выписала нам УФАС, будут исполнены», — отметил господин Козаченко.

Сергей Петунин