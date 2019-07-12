В Госдуме предложили увеличить льготный период оплаты штрафов

Депутаты ЛДПР предложили увеличить льготный период оплаты штрафов с 20 до 30 дней, сообщает РИА «Новости». Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Свинцов.

«В связи с тем, что установленный двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является в ряде случаев недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе, законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до тридцати дней», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в настоящее время штрафы за некоторые нарушения ПДД в течение 20 дней с момента их вынесения можно оплатить со скидкой в 50%.