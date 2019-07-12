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Новый глава минэкономразвития Челябинской области уволил заместителя

Министр экономического развития Челябинской области Иван Куцевляк подписал приказ об отставке своего заместителя Ильи Таболина. Решение о сложении полномочий господин Таболин принял по собственному желанию, сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.

Как сообщил Илья Таболин, он «получил несколько интересных предложений о трудоустройстве». «Одно из них привлекло больше всего, поэтому я и принял решение о сложении полномочий»,- рассказал господин Таболин.

Илья Таболин в феврале 2017 года был назначен заместителем директора Агентства инвестиционного развития Челябинской области по проектному управлению. Должность заместителя министра экономического развития региона занимает с 28 февраля 2018 года.

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