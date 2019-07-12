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Фото: Андрей Абрамов

Протест косы и газона

В Нижнем Новгороде люди вышли на защиту травы.

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Не превращать газоны в пустыню - этого потребовали экологические активисты Нижнего Новгорода, вышедшие на пикет против бездумного кошения травы до уровня земли. Подобное мероприятие прошло в России впервые. Горожане лишаются защиты от пыли и отравленного воздуха, зато богатеют коммунальщики, ответственные за благоустройство. Ранее экологам удалось внести изменения в правила благоустройства, которые защищали естественные газоны от косильщиков — их теперь можно подравнивать только в конце июля и в конце августа. Но в городском департаменте благоустройства не обратили внимание на договорённости и нормативные документы и начали уничтожать всю поросль с мая, - отметил эколог Асхат Каюмов:

Нижегородский экоцентр «Дронт» потребовал объяснений и получил в ответ отписки. В одной из них, к примеру, утверждалось что газоны надо косить потому что в них крысы водятся. Что стало для биологов научным открытием. Трава, как и любые другие зелёные насаждения в городе, служит естественным бесплатным улавливателем выхлопных газов и других опасных для здоровья человека веществ, - заявил эколог Владислав Лазарев:

Одна из активисток говорит, что за это лето ни разу не увидела бабочек в городе. Зато много умирающих шмелей.

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