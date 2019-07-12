Назначены выборы в думы Березовского, Александровского и Ординского муниципальных округов

Назначены выборы депутатов первого созыва дум Березовского, Александровского и Ординского муниципальных округов. Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Пермского края, голосование состоится 29 сентября. Кандидаты в депутаты могут представить необходимый пакет документов в соответствующие территориальные избирательные комиссии в течение 20 дней после опубликования решения комиссии о назначении выборов. Прием документов на регистрацию кандидатов продлится с 25 июля до 14 августа. Решение о регистрации кандидата или мотивированный отказ принимается ТИКом в течение 10 дней со дня подачи необходимых документов. Полный список зарегистрированных кандидатов будет сформирован после 23 августа.

Напомним, депутаты краевого парламента в мае поддержали инициативы о преобразовании в муниципальные округа Александровского, Березовского и Ординского муниципальных районов. Эти территории стали первыми муниципальными округами в Прикамье. Поселения районов объединятся в единый округ с одним представительным органом и главой.