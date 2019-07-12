Жилье в Москве разошлось по ценовой разнице Светлана Бардина — о том, сколько стоит недвижимость в столице

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, в каком районе Москвы разница между самым дорогим и дешевым жильем составляет 300%.

Ценовая разница между самым дорогим и самым доступным районом в Юго-Западном округе столицы составляет более 300%. Согласно подсчетам аналитиков агентства недвижимости «Бон Тон», средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке здесь варьируется от 143 тыс. руб. до 472 тыс. руб. в зависимости от локации. Самый дорогой район — Гагаринский, а самый доступный — Южное Бутово.

За год средний уровень цен на первичном рынке округа вырос более чем на 5,5% и составил 220 тыс. руб. В новостройках, предлагающих покупателям только жилую недвижимость, средневзвешенная стоимость квадратного метра составила 230 тыс. руб., что на 10% больше, чем год назад. Квартиры комфорт- и бизнес-классов прибавили в цене по 3,5%.

Апартаменты же продемонстрировали падение на 12%, а уровень средневзвешенной цены на них составил 171,5 тыс. руб. Основное снижение произошло за счет бизнес-класса — в среднем стоимость квадратного метра за год упала 19%, что объясняется пополнением первичного предложения и стадией строительства.

В пределах округа наибольший прирост стоимости квадратного метра за год продемонстрировали три района: Ломоносовский (на 29%), Академический (на 28%) и Гагаринский (на 26%). Данное ценовое повышение в основном обусловлено завершающей стадией готовности реализуемых здесь проектов бизнес-класса.

Снижение среднего уровня цен отмечено в районах Черемушки (на 7%) и Ясенево (почти на 8%). В первом случае динамика объясняется выходом новых объектов по стартовым ценам, во втором — изменением структуры предложения в реализуемом проекте.