Bain Capital купил у WPP аналитическую компанию Kantar

Рекламная корпорация WPP согласилась продать 60% в аналитической компании Kantar американскому инвестфонду Bain Capital. Стоимость всей Kantar в соответствии с условиями сделки оценивается в $4 млрд. Kantar была создана WPP в 1992 году, она работает более чем в ста странах и специализируется в числе прочего на опросах и исследованиях рынка.

Доход WPP от продажи должен составить $3,1 млрд. Эта сделка должна дать WPP средства на запланированную ей реструктуризацию. WPP — один из крупнейших рекламных конгломератов, которому в числе прочего принадлежат рекламные агентства Ogilvy и Wunderman Thompson.

Компания переживает сложные времена в связи с ухудшением финансовых показателей, растущей конкуренцией с гигантами онлайн-рекламы, такими как Facebook и Google, и уходом в прошлом году с поста генерального директора Мартина Сорелла, проработавшего в компании 33 года и уволенного после внутреннего расследования. Акции WPP снизились почти вдвое с максимума, достигнутого в начале 2017 года.

Яна Рождественская