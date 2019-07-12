Главврача Елецкого психоневрологического диспансера уволили за списание продуктов и медикаментов

Главный врач Елецкого психоневрологического диспансера Владимир Гращенков уволен с должности после проведения проверки учреждения. Проверка, в частности, выявила нарушения приказа Минздрава РФ «О мерах по совершенствованию лечебного питания». Так, нормам не соответствовал вес блюд, «не выполнялся план семидневного меню», продукты необоснованно списывались, сообщили в администрации области. Также в учреждении «принимались необоснованные решения об увеличении премий отдельным работникам», а медикаменты списывались в большем количестве, чем назначались.

О последствиях пожара в воронежском психоневрологическом интернате — в материале “Ъ-Черноземье”.

Владимир Зоркий