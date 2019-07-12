В Туве в упавшей в горную реку машине погибли две семьи

Управление Следственного комитета по Республике Тыва возбуждено уголовное дело после гибели десяти человек при падении автомашины в бурную горную реку. ЧП произошло в местечке Одуруг Бай-Тайгинского района. Уазик-«таблетка», пытавшийся преодолеть реку Шуй вброд, перевернулся. Находившиеся в нем две семья (четверо взрослых и шесть детей) погибли. Автомашину, внутри которой находились десять человек, обнаружили местные жители, которые и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. «Учитывая труднодоступность местности, где произошло происшествие, на вертолете и специальным автотранспортом выдвинулась следственная группа»,— сообщили в республиканском управлении СК. В рамках уголовного дела, которое расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекших большие человеческие жертвы), будет проведен комплекс экспертиз.

Первыми на место трагедии выехали тувинский поисково-спасательный отряд МЧС и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

Глава Тывы Шолбан Кара-Оол выразил соболезнование родным погибших: «Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких». Как отметил чиновник, по его распоряжению в Бай-Тайгинский район направлены сотрудники минтруда, которым предстоит «провести работу социального характера».

Константин Воронов