После роста цены на проезд в Краснодаре работникам КТТУ повысили зарплаты

Руководство МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» заявило о повышении зарплат сотрудникам предприятия. Как сообщается на сайте МУПа, уже в июле водителям повысят зарплату на 7%, кондукторам — на 5%, а остальным работникам, кроме руководства и специалистов — на 4,3%. Повышение заработной платы в КТТТУ связывают с ростом стоимости проезда в общественном транспорте Краснодара, который произошел 8 июля — с 26 до 28 руб.

Напомним, что ранее в мэрии заявляли, что повышение является неполным, так как изначально планировалось увеличить стоимость проезда на три рубля. Сам факт удорожания проезда в администрации называют необходимостью, связанной с непростой финансовой ситуацией, в котором ранее оказалось «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», а также низкой рентабельностью пассажирского транспорта. Добавим, что 13 июля в Краснодаре запланировано проведение митинга против повышения стоимости проезда в городе.

Михаил Лукашов