На Ставрополье не сдавшего в срок спортивный объект подрядчика оштрафовали на 860 тыс. рублей

В Туркменском районе Ставропольского края директора строительной компании ООО «Девелопмент» оштрафовали на 860 тыс. руб. за нарушение закона в сфере госзакупок (ч. 7 ст. 7.32 КоАП) , сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», речь идет о Владимире Найденове.

Суд установил, что в сентябре 2018 года администрация Кендже-Кулакского сельсовета Туркменского района заключила с ООО «Девелопмент» муниципальный контракт на строительство спортивно-оздоровительного корпуса в ауле Сабан Антуста. Подрядчик систематически нарушал график работ и до сих пор не закончил строительство, хотя срок сдачи по контракту истек.

Дарья Голякова