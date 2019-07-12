12 июля, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Не по правилам

В Нижнем Новгороде люди вышли на защиту травы.

от

Не превращать газоны в пустыню потребовали экологические активисты Нижнего Новгорода, вышедшие на пикет против кошения травы до уровня земли. Участники мероприятия считают, что чрезмерное кошение травы лишает город защиты от пыли и ухудшает качество воздуха, в то время как оказывающие услуги кошения компании богатеют.

Экологи добились изменений в правила благоустройства, согласно которым косить естественные газоны теперь можно только в конце июля и в конце августа. Однако, по словам экологического активиста Асхата Каюмова, не смотря на существующие правила, городской департамент благоустройства начал кошение травы в мае.

Эколог Владислав Лазарев сообщил, что что трава, так же как и другая растительность, улавливает выхлопные газы и другие опасные для здоровья человека вещества, тем самым улучшая экологическую ситуацию в городе.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Губернатор перешел к ручному управлению Улажен ли конфликт между жителями на Мануфактурной и застройщиком гостиницы.
Клубный топ-менеджмент остался под ограничениями Суд продлил меру пресечения руководителям ХК «Торпедо.
Парк разобьют на восемь зон Проект планировки парка «Швейцария» обойдется в 5,5 млн руб.
Растет число поддельных полисов ОСАГО Как не стать жертвой фальшивых автостраховщиков.
Администрации не удается привлечь бизнес к развитию зон летнего отдыха Нижегородский бизнес не идет на пляжи?
Региональный рынок смартфонов вырос в денежном выражении на 11% Из-за соцсетей нижегородцы стали чаще покупать новые телефоны.
Профиль пользователя