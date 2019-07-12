Не по правилам В Нижнем Новгороде люди вышли на защиту травы.

Не превращать газоны в пустыню потребовали экологические активисты Нижнего Новгорода, вышедшие на пикет против кошения травы до уровня земли. Участники мероприятия считают, что чрезмерное кошение травы лишает город защиты от пыли и ухудшает качество воздуха, в то время как оказывающие услуги кошения компании богатеют.

Экологи добились изменений в правила благоустройства, согласно которым косить естественные газоны теперь можно только в конце июля и в конце августа. Однако, по словам экологического активиста Асхата Каюмова, не смотря на существующие правила, городской департамент благоустройства начал кошение травы в мае.

Эколог Владислав Лазарев сообщил, что что трава, так же как и другая растительность, улавливает выхлопные газы и другие опасные для здоровья человека вещества, тем самым улучшая экологическую ситуацию в городе.