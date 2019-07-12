В суд передано уголовное дело в отношении сбившего ребенка полицейского

В Ленинский районный суд Саратова направлено уголовное дело в отношении полицейского, по вине которого погиб несовершеннолетний ребенок, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как считает следствие, 17 мая этого года полицейский ехал на автомобиле «КИА Сид» по Песчано-Уметскому проезду. По данным следователей, сотрудник саратовского управления МВД находился в нетрезвом состоянии и наехал на шедшего по обочине 14-летнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

Полицейский скрылся с месте ДТП, но столкнулся с другим автомобилем и был заблокирован очевидцами.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»). Полицейский полностью признал вину. Он заключен под стражу.

Сергей Петунин