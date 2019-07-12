Вадим Шумков представил свою «сенаторскую тройку»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков представил в избирательную комиссию пакет документов для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона. В число претендентов на должность сенаторов он включил действующих членов Совета федерации от Курганской области Елену Перминову и Сергея Лисовского, а также заместителя губернатора – начальника финансового управления региона Константина Ермакова, сообщили «Ъ-Южный Урал» в избирательном штабе врио губернатора.

Вадим Шумков представил в региональный избирком подписные листы с 3873 подписями избирателей (необходимый минимум – 3512) и 193 подписями муниципальных депутатов и глав (183). В течение десяти дней комиссия проверит документы кандидата и примет решение о его регистрации, либо отказе.