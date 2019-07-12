В Кургане мошенники продавали юрлицам несуществующее оборудование

УМВД Кургана завершило расследование уголовного дела в отношении двух граждан, которых обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в 2015 году двое курганцев – директор организации, занимающейся операциями с недвижимостью, и его знакомый – использовали реквизиты компании, чтобы заключать фиктивные договоры на поставку трубопроводной арматуры и оборудования для электромонтажа, хотя на самом деле этих товаров у них не было.

Заказчиков злоумышленники находили в интернете. Заключив договор и получив предоплату, они присваивали деньги и не исполняли условия контракта. Потерпевшими по делу проходят пять юрлиц, общий материальный ущерб оценивается в 4 млн руб. Дело направлено в Курганский городской суд. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.