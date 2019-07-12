В Нижегородской области после ДТП с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело

В Навашинском районе Нижегородской области фура столкнулась с легковым автомобилем на подъезде к мостовому переходу через Оку от автодороги «Ряжск – Нижний Новгород» 11 июля. В результате происшествия водитель легкового авто и три его пассажира погибли.

Установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщает региональное ГУ МВД.

Анастасия Еремина