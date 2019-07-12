Строительство санно-бобслейной трассы в Чусовом начнется в следующем году

Губернатору Максиму Решетникову представили проект новой санно-бобслейной трассы с искусственным замораживанием льда. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, строительство объекта начнется в Чусовом в следующем году и по планам завершится через три года.

Нынешняя трасса, на которой занимаются прикамские саночники, была построена в 1974 году. Для того, чтобы спортсмены могли ею пользоваться, в межсезонье приходится проводить большой объем работ по замене деревянного покрытия и выравниванию виражей. В связи с этим и было принято решение строить современную санно-бобслейную трассу с бетонным покрытием.

Во время презентации главный тренер сборной России по санному спорту, призер Олимпийских игр Альберт Демченко рассказал о том, как строительство новой трассы даст возможность привлечь в Чусовой туристов. В частности, он отметил, что рядом с трассой планируется установить рампы для катания на тобогганах и прыжков на скибайках, а когда появится соответствующая инфраструктура, трасса станет центром притяжения для туристов-горнолыжников курорта «Такман» и Губахи.

Всего в рамках реализации проекта на базе спортивной школы «Огонёк» будет построено десять новых объектов: сама трасса, стартовые зоны, финишные дома, контрольно-пропускные пункты и сооружения для холодоснабжения. Новая трасса полностью повторит рельеф действующей, ее длина составит более 1,6 тыс. м.

По итогам осмотра губернатор Пермского края обратил внимание министерства физической культуры и спорта на то, что новый спортобъект должен быть рассчитан на круглогодичное использование. «Изучите опыт западных коллег. Нужно сделать так, чтобы трасса эксплуатировалась и зимой, и летом,— отметил Максим Решетников.— Кроме того, необходимо в будущем предусмотреть строительство инфраструктуры, спортивно-гостиничного комплекса, чтобы приезжающие на соревнования туристы могли где-то остановиться».

Напомним, в июне депутаты законодательного собрания включили проект строительства новой санно-бобслейной трассы в Чусовом в перечень объектов капитального строительства. На его реализацию планируется направить более 2,6 млрд руб.