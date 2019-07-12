Апелляция подтвердила право мэрии Краснодара на землю в Музыкальном микрорайоне

15-й Апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о погашении прав собственности компании «Каталина парк» на 13 земельных участков в микрорайоне Музыкальном. Мэрия Краснодара уже обратилась в Росреестр, чтобы зарегистрировать право муниципальной собственности на землю, сообщает пресс-служба администрации города. Общая площадь участков составляет 17,2 га. Теперь в микрорайоне есть возможность достроить трамвайную линию.

«Главное, что, наконец, в муниципальной собственности будут все участки, необходимые для строительства трамвайной линии и центральных коммуникаций для Музыкального микрорайона. Проектирование ветки трамвая мы уже ведем. Этим решением суда разрублен сложный узел проблем, который существовал долгие годы», — рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Тринадцать участков, ставших причиной многолетних судебных разбирательств, находятся в границах ул. Московской и ул. им. Петра Метальникова. Они принадлежали компании «Каталина Парк», на основании этого фирма пыталась через суд обязать мэрию выплатить ей более 580 млн руб. в качестве компенсации за изъятие участков. Однако администрация краевой столицы выяснила, что дорога существовала еще до того, как земля перешла в частную собственность, то есть была территорией общего пользования и не могла быть передана в частные руки. В результате Краснодарским краевым судом принято решение по сути об отмене права собственности правопредшественника на спорные участки. Затем мэрия обратилась с иском в Арбитражный суд Краснодарского края об истребовании земельных участков. Теперь это решение подтвердила апелляционная инстанция

Андрей Ульченко